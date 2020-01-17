Şehit askerin cenazesi memleketine getirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) cenazesi, askeri uçakla memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine getirildi.Çaycuma’ya bağlı Üzümlü köyünün Irak sınırındaki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ile Sait Miyanyedi şehit oldu, iki asker yaralandı. Şehit erlerden Sait Miyanyedi'nin cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Zonguldak'a gönderildi. Şehit Miyanyedi'nin cenazesi, Zonguldak Havaalanı'nda Vali Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, şehidin babası Satılmış Miyanyedi, annesi Naciye Miyanyedi, kardeşi Nazmi Miyanyedi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.Dua edilmesi ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehidin annesi Naciye ve babası Satılmış Miyanyedi, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Şehit Miyanyedi, cuma namazı sonrası Çaycuma Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.