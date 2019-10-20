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Şehit asker, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu'nun (20), cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından...
GENEL 20.10.2019, 16:59
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu'nun (20), cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine gönderildi.
Hakkari Şemdinli'de, bugün saat 02.30 sıralarında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er Sezai Eşkioğlu, ağır yaralandı. Sahra Askeri Hastanesine kaldırılan Eşkioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Piyade er Sezai Eşkioğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.
Şehit Eşkioğlu'nun cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların edilmesinden sonra Şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından tekbirler getirilerek ambulansa konuldu. Eşkioğlu'nun cenazesi, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına, oradan da hava yoluyla memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Hakkari Şemdinli'de, bugün saat 02.30 sıralarında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er Sezai Eşkioğlu, ağır yaralandı. Sahra Askeri Hastanesine kaldırılan Eşkioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Piyade er Sezai Eşkioğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.
Şehit Eşkioğlu'nun cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların edilmesinden sonra Şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından tekbirler getirilerek ambulansa konuldu. Eşkioğlu'nun cenazesi, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına, oradan da hava yoluyla memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
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