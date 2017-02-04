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Şehit annesinin cenaze törenine askerler de katıldı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde şehit annesi 80 yaşındaki Huri İpekçioğlu hayatını kaybederken, son yolculuğuna ilçe yöneticilerinin, askerlerin ve polislerin katılımıyla uğurlandı. 1993 yılında...

Şehit annesinin cenaze törenine askerler de katıldı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde şehit annesi 80 yaşındaki Huri İpekçioğlu hayatını kaybederken, son yolculuğuna ilçe yöneticilerinin, askerlerin ve polislerin katılımıyla uğurlandı.
1993 yılında Elazığ'da şehit olan jandarma er Hüseyin İpekçioğlu'nun annesi Huri İpekçioğlu hayatını kaybetti. Huri İpekçioğlu'nun Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, Pamukova Garnizon Komutanı Binbaşı Mutlu Artan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, Geyve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Raşit Civelek, Pamukova İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Alpaydın, polisler, askerler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İpekçioğlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede askerler şehit annesinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Cenaze namazının ardından Huri İpekçioğlu Pamukova Yukarı Kabristanlığı'nda şehit oğlunun yanında toprağa verildi.

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