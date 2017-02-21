Şehit annesi: Hakkımı sana helal ettim anam

Mesut MADAN/BURDUR, () - İZMİR'de askerlik görevini yaptığı TCG Ertuğrul gemisinde çıkan yangında dumandan etkilenerek şehit olan deniz topçu er 20 yaşındaki Hüseyin Karaca'nın cenazesi Burdur'a getirildi. Şehidin annesi Şerife Karaca, "Hakkımı sana helal ettim anam. 'Ana ben şehit olacağım, içime öyle doğuyor' dedin şehit oldun. Gülerek gönderdim, ağlayarak karşılıyorum anam" diye gözyaşı döktü.

Foça Deniz Üssü'nde konuşlu, L-401 borda numaralı çıkarma gemisi TCG Ertuğrul'da, geçen cumartesi sabah klimanın elektrik aksamındaki kısa devreden yangın çıktı. Gemideki yangına eğitimli personel müdahale etti. Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan deniz topçu er Hüseyin Karaca, dün sabah tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Şehit er Hüseyin Karaca'nın cenazesi askeri uçakla Isparta'ya getirildi. Anne Şerife, baba Osman ve kardeşi Süleyman Karaca'nın da bulunduğu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Burdur İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, askeri yetkililer ve şehidin yakınları tarafından karşılandı.

Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konulduğu sırada anne Şerife Karaca, "Hakkımı sana helal ettim anam. 'Ana ben şehit olacağım, içime öyle doğuyor' dedin şehit oldun. Gülerek gönderdim, ağlayarak karşılıyorum anam" diye gözyaşı döktü. Şerife Karaca, kadın askerlerle Aile ve Sosyal Politikalar Burdur İl Müdürü Nurdan Kamal tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere, karayoluyla memleketi Burdur merkeze bağlı Büğdüz Köyü'ne götürüldü.

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