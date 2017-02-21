Şehit annesi: Hakkımı sana helal ettim anam (2)

ŞEHİT TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de askerlik görevini yaptığı TCG Ertuğrul gemisinde çıkan yangında dumandan etkilenerek şehit olan deniz topçu er Hüseyin Karaca için memleketi Burdur'un merkeze bağlı Büğdüz Köyü'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Foça Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Burdur Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Burdur İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, askeri yetkililer, şehidin ailesi, yakınları ve Burdurlular katıldı. Şehit askerin özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Şehit Hüseyin Karaca, Büğdüz Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.

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