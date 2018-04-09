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Şehit annesi: Evlatsız olunuyor ama vatansız olunmuyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı'nın davetlisi olarak kente gelen ve oğlu Hüseyin Kılçık 22 yıl önce şehit olan Ayşe Kılçık, "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, askerimiz, ordumuz sağ olsun....

Şehit annesi: Evlatsız olunuyor ama vatansız olunmuyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı'nın davetlisi olarak kente gelen ve oğlu Hüseyin Kılçık 22 yıl önce şehit olan Ayşe Kılçık, "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, askerimiz, ordumuz sağ olsun. Evlatsız olunuyor; ama vatansız olunmuyor" dedi.
Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın eşi Yasemin İlbaş ile Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis il jandarma komutanlarının eşleri, şehit ailelerini Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı aracılığıyla davet edip, kentte ağırladı. Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden aileler, mezarlara karanfil bırakıp, dua etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette mezarlıktan ayrılmadan önce açıklama yapan Yasemin İlbaş, şehit ailelerini bir araya getirip, tanıştırmak için programı düzenlediklerini söyledi. İlbaş, "Her zaman biz onların yanındayız. Biz şehit annelerimiz olsun, bütün şehit aileleri olsun; onlara ne yapsak azdır. Onlar, bizim başımızın tacı. Daraldıkları zaman da her zaman yanlarında olduğumuzu unutmasınlar" diye konuştu. 
'AFRİN'E GİDİP, ASKERLERİN AYAĞININ ÇAMURUNU SİLERİM'
Piyade Er Hüseyin Kılçık'ın annesi Ayşe Kılçık ise oğlunun 26 Temmuz 1996 tarihinde, Hakkari'de şehit olduğunu belirterek, "Onun acısını yüreğimize gömdük. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, askerimiz, ordumuz sağ olsun. Evlatsız olunuyor; ama vatansız olunmuyor. Evlatsız da olunmuyor vatansız da olunmuyor; ama mecburuz. Allah herkesten razı olsun, vatanımız sağ olsun. 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışanlara Allah'ım yardım eylesin, korusun, kollasın. Ben imkanım olsa giderim, onların ayağının çamurunu orada silerim" dedi.
Van'da 2004 yılında şehit olan Uzman Çavuş Ali Bezik'in eşi Nilgün Bezik de Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görev yaptığın, bu tür etkinlikleri ayda bir düzenlediklerini söyledi. Bezik, "Adana'daki şehit ailelerimizi başka illerdeki şehit aileleriyle buluşturuyoruz; çünkü hepimizin acısı ortak acı, aynı acıyı yaşıyoruz. Sadece acılarımızın aynı olduğunu düşünerek farklı illerdeki ailelerimizi bir araya getiriyoruz, tanıştırıyoruz, kaynaştırıyoruz. Kısacası acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Ne derece hafifliyor onu da bilmiyorum. Şu anda 'Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlerimize Allah, kuvvet versin. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize de Allah'ım acil şifalar versin" diye konuştu. 

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