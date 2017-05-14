Şehit annelerinden yürek burkan kutlama

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'deki şehit anneleri, Anneler Günü'nü evlatlarının kabri başında kutladı.

Anneler Günü'nde şehit anneleri, Garnizon Şehitliğine giderek evlatlarının kabri başında dua okudu. Anneler Günü'nü şehit evlatlarının mezarı başında geçiren anneler yürekleri burktu. Anneler, evlatlarının mezarını temizleyerek, mezar taşlarını öptü. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından da etkinlik düzenlenerek, şehit ailelerine karanfil verildi. Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan, günün önemine değinerek, annelere yılın her günü değer verilmesi gerektiğini belirtti. Üçkan, başta şehit anneleri olmak üzere tüm 'Anneler Günü'nü kutladı.

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