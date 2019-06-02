Şehit Ali Yılmaz, bayram ziyaretine gideceği memleketinde toprağa verildi

IĞDIR'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (23), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Bomba imha uzmanı, Uzman Onbaşı Ali Yılmaz dün sabah, Iğdır'ın Araklı ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Vatani görevini yaptıktan sonra orduya katılıp, uzman onbaşı olarak göreve başlayan Yılmaz'ın şehadet haberi, İstanbul'da özel bir hastanede temizlik personeli olarak görev yapan baba Yener Yılmaz (57), ev kadını anne Gülcan Yılmaz (53) ile kız kardeşi Ünzile Yılmaz'a (18), sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Acı haber, yakınlarında üzüntü yarattı. Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın cenazesi ise bayramın ilk günü tatile gitmeyi planladığı memleketi Simav'a getirilmek üzere dün yola çıkarıldı. Cenaze ilk olarak havayoluyla, Iğdır'dan Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na ulaştırıldı. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tören saatine kadar morgda bekletildi. Üzüntü yaşayan şehidin dedesi Ali Yılmaz (71), "Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.'SENİ BEKLİYORDUM CENAZEN GELDİ'Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın cenazebi bu sabah tören için hastane morgundan alındı. Türk bayrağına sarılı cenaze, Kekliktepe Mahallesi Koyuncuoğlu Camisi'ne getirildi. Baba Yener Yılmaz, dede Ali Yılmaz, anne Gülcan Yılmaz ve kardeş Ünzile Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan anne Gülcan Yılmaz ve kızı Ünzile Yılmaz, bank üzerinde oturarak törenin başlamasını bekledi. Şehidin bazı yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Bu sırada oğlunun tabutunun başına gelerek sarılan anne Gülcan Yılmaz'ın, "Seni bekliyorduk cenazen geldi. Ramazan ayında doğdun. Ramazan ayında seni toprağa veriyoruz" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.Kütahya Valisi Ömer Toraman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kütahya milletvekilleri MHP'li Ahmet Erbaş, AK Partili İshak Gazel, CHP'li Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı MHP'li Alim Işık, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer ile birlikte yaklaşık bin 500 kişi cenaze namazına katıldı. Öğlen kılınan namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Ali Yılmaz, Mamak köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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