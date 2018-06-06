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Şehit ailesinden başarılı öğrencilere, bayramlık kıyafet

TOMARZALI Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Akarsu’nun ailesi, ilçede eğitimlerini sürdüren ve başarılı olan öğrencilere bayramlık kıyafeti aldı.

Şehit ailesinden başarılı öğrencilere, bayramlık kıyafet
TOMARZALI Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Akarsu’nun ailesi, ilçede eğitimlerini sürdüren ve başarılı olan öğrencilere bayramlık kıyafeti aldı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi, Çığlı Üs Bölgesi'nde teröristlerce şehit edilen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Akarsu (26), yaklaşık 2 yıl önce toprağa verilmişti. Şehit Akarsu'nun ismi, Tomarza’ya yeni açılan İmam Hatip Orta Okuluna verilmişti. Şehidin annesi Türkan ile ağabeyi Hasan Akarsu, şehidin ismi verilen okulu ziyaret ederek, Okul Müdürü Halil Kutlu’dan okul hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Halil Kutlu, "Şehidimizin değerli ailesi bizleri sürekli arayarak bir şeylere ihtiyacımızın olup-olmadığını sormaları bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Şehidimizin adı okulumuza verildiğinden dolayı çok memnunlar. 2017-2018 eğitim yılının tamamlanmasına sayılı günler kala bizleri bir kez daha ziyaret ederek okulumuzdaki başarılı öğrencileri ödüllendirmek istediler. Bizlerde okulumuzda çok sayıda başarılı öğrenci olduğunu ancak şehit ailemize aşırı yük olmasından çekindiğimiz için sembolik olarak 4 öğrencimizi ön plana çıkardık. Şehit ailemiz, öğrencilerimizi çarşıya götürerek bayramlık alarak sevindirdiler. Bizlerde okul yönetimi olarak bu ince düşüncelerinden dolayı şehit yakını ailemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit Akarsu'nun ağabeyi Hasan Akarsu ise, "Okulun bahçe içinde bir çevre düzenlemesi yapılırsa, ben şehit kardeşimin adına bir çeşme yaptırmak istiyorum" dedi.

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