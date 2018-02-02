Şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisine 'devlet övünç madalyası'

EDİRNE Valiliği, Cumhurbaşkanlığı tarafından 'devlet övünç madalyası ve beratına' layık görülen şehit Serkan Gedikli'nin ailesi ve 15 Temmuz gazisi Yavuz Kurban'a düzenlenen programla övünç madalyalarını teslim etti.Edirne Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ndeki programa Edirne Valisi Günay ve eşi Nurcan Özdemir'in yanı sıra Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Edirne Belediyesi Başkan vekili Selçuk Çakır, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş katıldı.Edirne Valisi Günay Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlatarak kahraman Mehmetçiğin görevinin ardından Türkiye'ye sağ salim dönmesini diledi. Türk ordusunun ve milletin dünyaya ders verdiğini ifade eden Günay, "Çünkü o bölgede, Güneydoğu'da, Doğu'da, Türkiye içinde ve dışında ciddi çalışmalar mücadeleler yapan güçlü ve dünyaya ders veren bir Türk ordusu ve Türk milleti var. Bundan dolayı da Türk milleti ve Türk ordusuyla ne kadar gurur duysak azdır. Türk milletinin kahramanlıklarla, zaferlerle ve mücadelelerle geçmiş çok güzel bir geçmişi var. Malazgirt'te, Anadolu'da ciddi mücadelelerimiz olmuştur. Edirne'nin Balkanlar'ın fethinde Türk ordusu ve Türk milletinin önemli zaferleri olmuş. Son dönemde biliyorsunuz. Balkan Savaşı'da, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti önemli mücadeleler vermiş, önemli zaferler kazanmıştır. Yine 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın halka seslenişiyle halkı sokağa davet etmesiyle yine Türk milleti önemli bir başarıyı bütün dünyaya karşı birlik ve beraberliğini göstermiştir. Görüyoruz ki, tarih boyunca düşmanlarımız hiç eksik olmamış ve bundan sonra da eksik olmayacak. Onun için Türk milleti son bu Afrin olayında yüzde 85, 90'a yakın desteğiyle, birlik beraberliğini göstermiş ve burada da yine önemli başarılar önemli zaferler elde etmekte. Terörle mücadeleyi de insani ölçüler içerisinde dünyaya göstermektedir" dedi.Vali Özdemir'in konuşmasının ardından 15 Temmuz'da Ankara'da gazi olan Yavuz Kurban ile 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Gedikli'nin ailesi Semra ve Cemal Gedikli'ye 'devlet övünç madalyası ve beratı' verildi.GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE GAZİ OLDU15 Temmuz gazisi Edirneli Yavuz Kurban'ın iş ziyareti için gittiği Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde patlayan bir bombanın şarapnel parçasının bacağına isabet etmesiyle yaralandığı ve gazi olduğu öğrenildi.

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