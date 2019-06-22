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Şehit ailesi, 10 yıl içinde 3’üncü kez evlat acısı yaşadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren Barış Erdoğan (20) toprağa verildi. Erdoğan'ın 8 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdülkadir Erdoğan'ın kardeşi olduğu ortaya çıkarken, ailenin,...

Şehit ailesi, 10 yıl içinde 3’üncü kez evlat acısı yaşadı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren Barış Erdoğan (20) toprağa verildi. Erdoğan'ın 8 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdülkadir Erdoğan'ın kardeşi olduğu ortaya çıkarken, ailenin, diğer çocukları Kerim'in de, 10 yıl önce yüzmek için girdiği gölette boğulduğu öğrenildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet, iddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Şahin O. (33) yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek kamyonetin tekerine başını çarpan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Barış Erdoğan'ın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Barış Erdoğan'ın ölümünün ardından kamyonet sürücüsü Şahin O., polis ekiplerince gözaltına alındı.
AĞABEYLERİNDEN BİRİ ŞEHİT OLDU, DİĞERİ  BOĞULDU
Öte yandan, Barış Erdoğan'ın ağabeyi Abdülkadir Erdoğan'ın, 8 yıl önce vatani görevini yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirlendi. Ayrıca diğer kardeşi Kerim'in ise 2009'da serinlemek için girdiği götte boğulduğu, Erdoğan ailesinin 10 yıl arayla 3 kez evlat acısı yaşadığı öğrenildi.
Adli tıptan alınan Barış Erdoğan'ın cenazesi, kırsal Gedikpınar Mahallesi'ne getirildi. Cenazeye Kaymakam Şükrü Görücü, Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilincan ile cemaat katıldı. Cenazede baba Gıyasettin Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.  Barış Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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