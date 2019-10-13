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Şehit aileleri ve gazilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
TÜRKİYE Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve beraberindeki şehit aileleri ile gaziler, 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı. Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39'uncu Mekanize...
GENEL 13.10.2019, 15:58
TÜRKİYE Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve beraberindeki şehit aileleri ile gaziler, 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.
Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar'ı makamında ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler, 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, "Sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlatılan operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Silahlı Kuvvetler'imize başarılar dilerken, her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun, yüreklerimizle ve dualarımızla her zaman yanlarındayız" diye konuştu.
Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar'ı makamında ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler, 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, "Sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlatılan operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Silahlı Kuvvetler'imize başarılar dilerken, her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun, yüreklerimizle ve dualarımızla her zaman yanlarındayız" diye konuştu.
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