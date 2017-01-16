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Şehit acısı Trabzon'a ulaştı - YENİDEN

DİYARBAKIR' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın Trabzon’da yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Trabzon Emniyet...

Şehit acısı Trabzon'a ulaştı - YENİDEN
DİYARBAKIR' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın Trabzon’da yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden yetkililer, Diyarbakır'ın Sur İlçesin'de Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis servis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın, Kalkınma Mahallesi Mekân Sokak, Nasip Sitesi’nde oturan baba ocağına acı haberi verdi.

Yaklaşık 8 aydır Diyarbakır’da görev yapan 1,5 yaşında kız çocuğu sahibi Miraç Kadir Özkan'ın babası Ali Özcan’ın da emekli polis komiseri olduğu öğrenildi. Şehidin ailesinin oturduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, acı haber sonrası fenalaşan anne Gülşen Özcan, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehit polis memuru Özcan’ın cenazesi yarın Diyarbakır’daki törenin ardından Trabzon’da toprağa verilecek.


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