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Şehir Hastanesi'ne tramvay hattı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi için tramvay hattı yapım çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin 6'ncı Etap Tramvay Projesi kapsamında; Emek-71 Evler Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne,...

Şehir Hastanesi'ne tramvay hattı
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi için tramvay hattı yapım çalışması başlattı.
Büyükşehir Belediyesi'nin 6'ncı Etap Tramvay Projesi kapsamında; Emek-71 Evler Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne, Şehir Hastanesi'nden de 75'inci Yıl Mahallesi'ne gidecek olan 5,2 kilometrelik tramvay hattının temeli düzenlenen törende atıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 6'ncı Etap Tramvay Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattının toplam 61,1 kilometreye ulaşacağını söyledi. Büyükerşen şöyle konuştu:
"Tramvay projemizin ilk iki etabı 9 Mayıs 2002 tarihinde başladı ve 24 Aralık 2004 tarihinde hizmete girdi. İlk iki etap tamamlandığında 18 tramvay ile hizmet vermeye başlamıştık. 2012 yılında başlayan 3'üncü etap proje ile 18 araçlık tramvay filomuzu 33'e çıkardık. 30 Mayıs 2014 tarihinde hizmete giren Çamlıca-Batıkent, Çankaya-Yenikent ve Emek-71 Evler hatları sayesinde 22 mahallemiz daha tramvaylardan yararlanır hale geldi. 25,2 kilometrelik yeni hatlarımız ile birlikte 41,7 kilometrelik bir hat uzunluğuna ulaştık. Bugün temelini attığımız bu hat, 6'ncı etap olarak adlandırdığımız projenin ilk hattı. Bu hattın ardından Çarşı ile Kumlubel mahallemizi bağlayacak yeni hattın daha yapımına başlayacağız. O hattın temelini de önümüzdeki günlerde atacağız. Çalışmalar tamamlandığında toplam hat uzunluğumuz 61,1 kilometreye ulaşmış olacak. 14 yeni tramvayla birlikte tramvay filomuzdaki araç sayısı 47'ye ulaşmış olacak."
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, butona basarak, tramvay hattına beton döktü.

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