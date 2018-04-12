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Şehidin şehadet belgesi ailesine verildi

ZEYTİN Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Genelkurmay Başkanlığı’nca gönderilen şehadet belgesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye...

Şehidin şehadet belgesi ailesine verildi
ZEYTİN Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Genelkurmay Başkanlığı’nca gönderilen şehadet belgesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, beraberinde eşi Miray Ürkmezer, Safranbolu Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Eyüp Uygar, şehit Ömer Bilal Akpınar’ın ilçede oturan ailesini ziyaret etti. Fatih Ürkmezer, Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen Ömer Bilal Akpınar’ın şahadet belgesini, babası İsmail, annesi Ülker ve eşi Hafize Nur Akpınar'a verdi. Ömer Bilal Akpınar’ın nezdinde tüm şehitler için dualar okundu.
Ürkmezer, aradan bir gün de geçse, bir yıl da geçse bu tür görevlerin bir yandan gurur, diğer yandan hüzün verici olduğunu söyleyerek, "Ömer Bilal'imizin evinde bir kez daha böylesi kahraman vatan evlatlarımız olduğu için büyük gurur duyduk. Aileleri onların bizlere emanetleridir. Devletimiz ve devletimizi temsil eden bizler her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kahramanlar yetiştiren ailelere şükranlarımı sunuyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

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