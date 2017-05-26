Şehidin polisin adı, köyündeki parka verildi

SİVAS'ın Ulaş İlçesi'ne bağlı Aşağıada Köyü'nde yapımı tamamlanan park ve mesire alanına, şehit polis Muhammet Onur Demir'in adı verildi.8 Ağustos 2015'te Şırnak Silopi'de PKK yandaşlarınca açılan hendekleri kapatmak için yapılan operasyon sırasında teröristlerin roketatar ve uzun namlulu silahlı saldırısında şehit olan polis memuru Muhammet Onur Demir'in adı, doğduğu Ulaş İlçesi'ne bağlı Aşağıada Köyü’nde yapılan parka verildi.Ulaş Kaymakamlığı ve Belediye işbirliğinde yapılan parkın açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, şehidin babası Sefer Demir ile ailesi ve köylüler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan törende daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.Törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, şehitlerin adlarının yaşatılmasının önemine değinerek, "Şehitlerin annelerinin, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının hiçbir sıkıntı ile karşılaşmaması lazım. Ve şehitlerden dolayı hep beraber yaşadığımız bu topraklarda, hep beraber şehitlerimizin ailelerine, şehitlerimizin kendilerine, gazilerimize hizmet etmemiz lazım. Bu park önemli bir park. Şehidimizin ismi daha önce okuduğu okula verildi. Şimdi de doğduğu köydeki bu parka vermek istedik. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmaz. Terörle mücadelede de geçmişte de şimdi de amansız bir mücadele var. Şehitlerimizin katilleri nerede olursa olsun ister yurt içinde ister yurt dışında devletimiz ve milletimiz tarafından bulunup cezalandırılıyorlar. İnşallah çok kısa bir süre çerisinde de daha iyi neticeler alacağız" dedi.Belediye Başkanı Sami Aydın ise, insanın memleketi için kendinden sonra yaşayacak olan nesiller için hayatını feda etmesinin tarif edilemeyecek bir olay olduğunu dile getirdi.Konuşmaların ardın protokol üyeleri tarafından parkın açılışı yapıldı.

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