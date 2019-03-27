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Şehidin kabri, ailenin isteğiyle şehitliğe taşındı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Jandarma Er Kazım Çetin'in (21) şehir mezarlığındaki kabri, ailesinin isteği üzerine aynı mezarlıktaki şehitliğe taşındı. Hakkari Uludere'de 1997...

Şehidin kabri, ailenin isteğiyle şehitliğe taşındı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Jandarma Er Kazım Çetin'in (21) şehir mezarlığındaki kabri, ailesinin isteği üzerine aynı mezarlıktaki şehitliğe taşındı.
Hakkari Uludere'de 1997 yılında şehit olan Jandarma Er Kazım Çetin'in kabri, ailesinin isteği üzerine Sandıklı Şehir Mezarlığındaki şehitliğe taşındı. Taşıma işlemi bu sabah şehidin ailesinin katılımıyla gerçekleşti. Şehit Jandarma Er Kazım Çetin'in kabri, Şehit Uzman Jandarma 3 kademeli Çavuş İbrahim Çetin'in kabrinin yanına yerleştirildi.
Şehidin babası Mustafa Çetin (74), "Oğlum Hakkari Uludere mevkisinde 1997 yılında şehit oldu. Sandıklı'da oturduğumuz için buraya defnettirdik. Kabri de halk kabirleri arasında kaldığı için devletimiz yardım etti. Şehitliklerin arasına aynı hizaya konmasını istedik. Onlar da bize yardım etti. Şimdi ise kabrini şehitliklerin arasına aldırıyoruz. Sağ olsun devletimiz yardım ediyor bize" dedi.

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