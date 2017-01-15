Şehidin eşi ve kızkardeşi, camiye kadar tabuta sarılıp gittiler

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), () - BİTLİS'te PKK'ya karşı sürdürülen operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya, memleketi Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin helallik alınması için baba evine getirilen cenazesinin bulunduğu araca çıkarak gözyaşı döken eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya'nın, törenin düzenlendiği camiye kadar tabuta sarılıp gitmesi yürekleri dağladı.

Bitlis'ten havayoluyla getirilen şehidin cenazesi bugün karayoluyla Yumurtalık İlçesi'ne bağlı Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babasının evine götürüldü. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, cenaze aracına çıkarak tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra cenaze aracından inmeyen Burcu ve Leyla Kaya, tabuta sarılarak cenaze namazının kılındığı 3 kilometre uzaklıktaki camiye kadar böyle gitti.

"YAVAŞ GİDİN DOYAMADIM"

Yol boyunca, "Yavaş gidin doyamadım. Yeter artık kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun?" diye ağıt yakan Burcu ve Leyla Kaya, camide tabuttan güçlükle ayrıldı.

Zeytinbeli Mahallesi Cami'nde düzenlenen uğurlama törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, 'Samet'im gitme' diye ağlayan şehidin babası Bedir Kaya'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Zeytinbeli Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze camiye getirildiği sırada törene katılanlardan kimliği belirlenemeyen bir kişi, çelenklerden birinin üzerindeki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu yazıyı yırtıp yere attı.

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