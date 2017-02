Şehidin doğum gününde ağabeyinden yürek yakan paylaşım

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - IĞDIR'da 17 ay önce bombalı terör saldırısında şehit olan Samsunlu polis memuru Burak Zor'un ağabeyi Ercan Zor, dün kardeşinin doğum gününde kabrini ziyaret ettikten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı. Ercan Zor, kardeşinin mezarı başında çekilen fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Sana gelmeyen ayağım çıksın, sızlamayan kalbim çıksın, akmayan gözüm çıksın, aklıma düşmezsen aklım çıksın, doğum günün kutlu olsun, şehidim, gardaşım" diye yazdı.

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin, Aralık İlçesi'ne bağlı Hasanhan Köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola daha önceden döşedikleri yaklaşık 1 ton bombayı uzaktan kumanda ile patlatması sonucu polis memuru Burak Zor (29), şehit oldu. Patlama şehit düşen 13 polisten biri olan Burak Zor, memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Burak Zor ardında şu an 3 yaşında oğlu Eymen Zor'u bıraktı. Aradan geçen 17 ay sonrasında şehidin ağabeyi Ercan Zor'un dün bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşım yürek yaktı. Şehit polis memuru Burak Zor'un doğum gününün 15 Şubat olması nedeniyle dün kabrini ziyaret eden ağabeyi Ercan Zor, kardeşinin mezar taşı ile çektiği fotoğrafını ve şehit mezarının fotoğraflarını paylaşıp şu ifadeleri yazdı:

"Aklıma düşmediğin an yok ki

Gözlerimin akmadığı an yok ki

Kalbimin sızlamadığı an yok ki

Sana gelmediğim hafta yok ki

Sana gelmeyen ayağım çıksın

Sızlamayan kalbim çıksın

Akmayan gözüm çıksın

Aklıma düşmezsen aklım çıksın

Doğum günün kutlu olsun şehidim, gardaşım Burak Zor."

Şehit ağabeyinin bu paylaşımı okuyanları duygulandırdı.

FOTOĞRAFLI