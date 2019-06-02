Şehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacak

IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Bayram iznine gelmesini beklediği bekar oğlunun şehit haberini alan baba Lokman Çubuk, kızının çocuklarına sarılarak, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi. Anne Selma Çubuk, "Yiğidim, aslanım seni böyle mi karşılayacaktım" diye gözyaşı dökerken, şehidin kardeşi Kadir (12) de "Ağabeyimin intikamını ben alacağım" dedi.

Iğdır'da dün, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, dün gece askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Şehit Çubuk'un naaşını Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehit Çubuk'un Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınan naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

'AĞABEYİMİN İNTİKAMINI BEN ALACAĞIM'

Bu sabah morgdan alınan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi tören için memleketi Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar beldesine getirildi. Cenaze töreni öncesi belediyeden emekli baba Lokman Çubuk, anne Selma Çubuk ve şehidin kardeşleri Nuh Çubuk (40), Emine Aşkın (34) ve Kadir Çubuk, evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada Lokman Çubuk'un yanına kızı Emine Aşkın'ın çocukları geldi. Torunlarına sarılan Lokman Çubuk, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi. Şehidin kardeşi Kadir Çubuk da babasının yanında sandalyede otururken, "Ağabeyimin intikamını ben alacağım" dedi. Anne Selma Çubuk ise "Yiğidim, aslanım seni böyle mi karşılayacaktım" diye gözyaşı döktü. Türk bayrağı asılan şehidin ailesinin oturduğu evin önünde Kuran okunup, dualar edildi.

'YASİN'İM BENİ KOYUP GİTTİN'

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan ambulans ailenin oturduğu eve helallik alınması için getirildi. Burada şehidin babası, annesi ve kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Anne Selma Çubuk, "Yasin'im beni koyup gittin. Kınalı kuzum" diye ağıt yaktı.

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreni için köy meydanına getirildi. Cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, askeri ve mülki erkânın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Öğle vakti İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi önce askerlerin omzunda, ardından törene katılanların elleri üzerinde defnedileceği yere kadar taşındı. Kalabalık cenaze taşındığı sırada 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.



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