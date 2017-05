Şehidin asker kıyafetli eşi Sema: Ben sana hiç sarılamadım

HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş 25 yaşındaki Gökhan Peker memleketi Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin asker kıyafetini giyerek cenazesine katılan 3 yıllık eşi Sema, "Ben seni bu vatana kurban ettim Gökhan. Ben sana hiç doymadım biliyorsun değil m?. Ben seni hep bekledim Gökhan. Hep bekleyeceğim Gökhan, beni cennetine çağırana kadar. Beni yanına alana kadar bekleyeceğim aşkım. Senden hiç vazgeçmeyeceğim aşkım. Ben sana hiç sarılamadım” diye ağıtlar yaktı. Şehidin kendisi gibi Hakkari'de görev yapan uzman çavuş ikizi Ertan Peker de cenazede hazır bulundu.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker için öğle vakti Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şehidin babası Yetiş Peker ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Tören alanına gelen Şehidin Annesi Songül Peker, “Ağlamayacağım kuzum, vatan sağ olsun, kuzum. Vatana ben seni kurban verdim yavrum. Sen beklemeseydin biz buralarda duramazdık yavrum. Sen canını feda ettin bizim için yavrum. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin” diye gözyaşı döktü.

"HEP BIRAKTIĞIN GİBİ OLACAĞIM"

Tören öncesi şehidin uzman çavuş olan ikiz kardeşi Ertan Peker, kardeşinin fotoğrafını öpüp tabuta sarıldı. Şehit eşinin kamuflajını giyen Sema Peker ise, eşine ‘cennette beni bekle’ diye seslenerek, şöyle konuştu:

“Bugün bizim düğünümüz Gökhan. Ben senden her zaman razı oldum, Allah’ım senden razı olsun. Allah’ım seni cennetinde en güzel köşelerine layık görsün kurban olduğum. Ben senin gamzelerine bakmaya doyamadım Gökhan. Ben senin o zeytin gözlerine doyamadım Gökhan. Beni cennetinde bekle ne olur. Beni orada bekle Gökhan. Gururluyum bir tanem, Göğsümü göklere kaldırdın. Bir eşin bir eşe verebileceği en büyük hediyeyi verdin sen bana. Sen bana şahadetle geldin kurban olduğum. Sana söz, emanetine sahip çıkacağım. Şahadetini asla, asla ezdirmeyeceğim Gökhan. Her zaman güçlü duracağım aşkım. Her zaman bıraktığın gibi olacağım. Sen benim doğmamış evlatlarımın babasıydın. Babalığı tadamadın kurban olduğum. Hep bu bayrak için savaştın. Hep bu bayrak için mücadele ettin. Al bayrağını almış da gelmişsin bir tanem. Ben seni bu vatana kurban ettim Gökhan. Ben sana hiç doymadım biliyorsun değil mi? Ben seni hep bekledim Gökhan. Hep bekleyeceğim Gökhan, beni cennetine çağırana kadar. Beni yanına alana kadar bekleyeceğim aşkım. Senden hiç vazgeçmeyeceğim aşkım. Ben sana hiç sarılamadım.”

İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, helallik alındı. Tekbirler eşliğinde şehidin cenazesi Yozgat Şehitliği’ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Ankara Zırhlı Birlikler ve Eğitim Komutanı Tuğgeneral Bülent Tuğrul, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve çok sayıda kişi katıldı.



