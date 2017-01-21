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Şehidin annesi; 'Annen kurban olsun sana' diyerek sinir krizi geçirdi (2)

SEHİTİ YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman onbaşı 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi,...

Şehidin annesi; 'Annen kurban olsun sana' diyerek sinir krizi geçirdi (2)

SEHİTİ YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman onbaşı 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Çarşamba İlçesi’ndeki Rıdvan Paşa Camii’ne getirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanveki Erhan Usta, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehiden babası Fazlı Taşkın, annesi Zehra Taşkın, erkek kardeşi Resul Taşkın, kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, aile yakınları katıldı.
Cenaze töreni öncesi şehidin annesi Zehra Taşkın ve kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit kardeşin şapkasını göğsüne basan kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan, “Canım kardeşin sana kurban olsun” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Zehra Taşkın ve kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan’ı aile yakınları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.
CHP ÇELENGİ YERE ATILDI
Cenazeye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise şehidin tabutu başında dua ederek babası Fazlı Taşkın’a taziyelerini iletti. Bu arada bazı kişiler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini tabutun arkasından alarak yere attı.
Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi burada ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.

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