Şehidin ailesine anlamlı ziyaret

HARP Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, dernek üyeleri ile birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun baba ocağına gitti. Şehidin annesi Arzu ve babasi Mustafa'nın elini öpüp, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı veren dernek üyeleri, şehit Eşkioğlu'nun ailesinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 20 Ekim günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er Sezai Eşkioğlu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eşkioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Aynı gün acı haber, şehit Eşkioğlu'nun merkez Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyünde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce verildi. 1'i kız 4 çocuklu Arzu- Mustafa Eşkioğlu çifti, en büyük çocuklarının şehit olduğu haberiyle gözyaşına boğuldu. Şehit Eşkioğlu, Erzurum'da 20 bin kişinin katılımı ile yapılan törenle köyündeki mezarlığa defnedildi. Aile, çocuklarının şehit olduğu gün evlerinin önüne astığı Türk bayrağını indirmedi ve evlatlarının törende kullanılan fotoğrafını da oturma odasına astı.



'DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK'



Sezai Eşkioğlu'nun şehit olmadan 20 gün önce köye geldiğini söyleyen baba Mustafa Eşkioğlu, "Oğlumu askere uğurlarken bize, 'Dönüşüm muhteşem olacak' demişti. Dediği de oldu. Evladımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz ama o kadar da gururluyuz. Tek hayali uzman olup, askerde kalmaktı o dediği de oldu. Şehit düştüğü gün beni cep telefonumdan aramış ama duymamışım sonra ben onu aradım ama ulaşamadım. Birkaç saat sonra da acı haberi geldi. Zaten köyümüze her asker geldiğinde o acı haberimi verecekler diye bekliyordum. Ama çok erken oldu. Vatan sağ olsun. Gerekirse hepimiz şehit olmaya hazırız. Oğlumla her zaman gurur duydum. Şehit olarak beni yine gururlandırdı" diye konuştu.



'VATAN SAĞ OLSUN'



Oğlu ile şehit düşmeden bir gün önce telefonla konuştuğunu belirten anne Arzu Eşkioğlu ise, "Şehidim, uzman olmak istiyordu ve ölürsem askerde öleyim diyordu. Dediği oldu da. Vatan sağ olsun. Geride iki erkek evladım daha var. İkisi de vatan uğruna feda olsun" dedi.



Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Hz. Ömer Cami İmamı Osman Temel ile dernek üyeleri anne ve babanın elini öpüp, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, terör örgütlerine tepki göstererek şunları söyledi:



"Bu zor günleri kenetlenip geride bırakacağız. Bu uğurda kimi bizim gibi uzvunu kaybederek gazi oluyor, kimisi de şehitlik mertebesine eriyor. Hainler unutmasınlar ki bir Türk kalana kadar onlarla savaşacağız. Bu topraklar üzerinde yaşananların gidecek başka bir vatanı yok. Binlerce şehit verdiğimiz vatanımız için şehit olmaya hazır milyonlarca vatan evladı var. Her şehit ailemiz gibi bir süre önce şehit düşen Sezai kardeşimizin ailesini de yalnız bırakmayacağız. Kedilerini sık sık ziyaret ederek hatırlarını soracağız, istekleri de varsa yerine getireceğiz."