Şehidin adı üniversite laboratuvarına verildi

HAKKARİ- Van karayolunda 2016 yılında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yılmaz Gündüz'ün adı, mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Biyoloji Bölümü Laboratuvarı'na verildi.

MSKÜ Senatosu'nun kararı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın oluru ile Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Laboratuvarı'nın adı, 'Şehit Polis Yılmaz Gündüz Laboratuvarı' olarak değiştirildi. Fen Fakültesi'nde düzenlenen törene Muğla Valisi Esengül Civelek, şehidin annesi Hülya Gündüz ve babası Tunay Gündüz, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, MSKÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Güp ile üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Şehit polis memuru Yılmaz Gündüz'ün ailesi tören boyunca gözyaşlarına hakim olmadı. Törende konuşan MSKÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Güp, "Yılmaz Gündüz ile tüm şehitlerimizin fedakarlıkları ve vatanseverlikleri karşısında ne yaparsak yapalım onlara olan borcumuzu ödememiz mümkün değil. Fakültemizde şehidimizin ismini her gördüğümüzde kahraman polisimize olan minnet borcumuzu bir nebze de olsa yerine getirmiş olmanın huzuru içinde olacağız. Şehidimizin hatırası zihinlerimizde ve yüreklerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır. Biliyoruz ki burada eğitim gören öğrencilerimiz ve onlardan sonra eğitim görecek kardeşlerimiz de yaşanan olayları unutmayacak ve ülkemizin bağımsızlığı ve birliğini korumak için daha fazla çalışacaktır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar, üniversite olarak bugüne kadar 5 şehit verdiklerini hatırlatarak, "Şehitlerimiz bizim en kutsal varlığımızdır. Dinimizde de şehitlik peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Çünkü onlar dini için bayrakları için canlarını feda etmişlerdir. Biz bugün şehitlerimiz sayesinde vatanımızda özgürce yaşıyoruz" dedi. MSKÜ olarak personeli, öğrencileri ve mezunları ile büyük bir aile olduklarını ifade eden Rektör Harmandar, üniversitemizden mezun olmuş şehit öğrencilerin adını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

'ŞEHİTLERİMİZ ASLA UNUTULMAYACAK, UNUTTURULMAYACAKTIR'

Muğla Valisi Esengül Civelek de "Şehitlerimiz asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Geçmişten günümüze, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, birliği ve vatan uğuruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizler vatan uğruna kanlarıyla destan yazan şehitlerimizin bu kutsal vatan topraklarını bizlere emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Birlik, beraberlikle, vatan ve bayrak sevgisiyle her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu aziz vatan topraklarını sonsuza dek korumak, geleceğimize sahip çıkmak, gelecek kuşaklara emanet etmek sorumluluğunu taşıyoruz. Vatanımız uğruna bir ölürüz, bin diriliriz. Üniversitemizde yürekleri vatan millet sevgisiyle dolu, daha nice gençlerin yetiştireceğine olan inancımız ile aziz şehidimizin değerli ailesinin acısını tüm içtenliğim ile paylaşıyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Civelek ve Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar tarafından şehit ailesine plaket takdim edildi. Törenin sonunda Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tüm şehitler için dua okudu. Duanın ardından Şehit Polis Memuru Yılmaz Gündüz'ün adının yazılığı olduğu isimlik, protokol üyeleri tarafından laboratuvara yerleştirildi.



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