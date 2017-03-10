Şehidin adı köyündeki okula verildi

Zübeyir DALGA/MUTKİ (Bitlis), () - BİTLİS’in Mutki İlçesine bağlı Uran Köyü ilk ve ortaokuluna şehit Jandarma Er Bayram Kardaş’ın adı verildi.

Şırnak’ın Görmeç Askeri Üs Güvenlik bölgesine 7 Kasım 2016 günü PKK'lı teröristlerin roketatar ve otomatik silahlı saldırısında Jandarma Er Bayram Kardaş şehit oldu. Şehit Kardaş'ın adı yaşadığı köyün ilk ve ortaokuluna verildi. Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ekrem Doğan Uran ile birlikte okulda incelemelerde bulunurken, Şehit Er Bayram Kardaş’ın evini de ziyaret etti. Kaymakam Kılıç, baba Medeni Kardaş’a plaketi verip her zaman ailenin yanında yer alacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI