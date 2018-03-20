Şefkat Nöbeti'ne destek yağıyor

TERÖRDEN temizlenen Afrin ve İdlib’teki ihtiyaç sahiplerine daha fazla insani yardım malzemesi ulaştırabilmek için yakın bir süre öne Şefkat Nöbeti kampanyasını başlatan, hayırseverleri, bağışlarıyla kampanyaya destek olmaya çağıran Türk Kızılayı’na şubelerinden büyük destek geliyor. Nöbete ünlü isimler de katılıyor.Her geçen gün daha fazla kişi ve kurum tarafından desteklenen Şefkat Nöbeti’ne Kızılay şubeleri de dikkat çekmek için büyük çaba harcıyor. Şubeler, Bağışçılarından temin ettikleri gıda malzemesi, kıyafet, oyuncak ve benzeri acil durum ihtiyaç malzemelerini Şefkat Nöbeti’nin devam ettiği Türk Kızılayı Hatay Lojistik Merkezi’ne teslim ediyor, gönderiyor.Şefkat Nöbeti’ne ve Kızılay’ın Suriye’deki faaliyetlerine ünlü isimler de destek veriyor. Bu kapsamda İstanbul Şube Başkanı ve aynı zamanda Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi olan İlhami Yıldırım’ın girişimleriyle Hatay’a giden ünlü radyocular Hilal Özgani, Ali Şentürk, Turan Canik, Ayhan Güngör, Umut Hasan Kuzkaya, Polat Labar, Uğur Bozdağ, İsmail Tongar, Kadir Çetin ve Meltem Sezenler, insani yardım çalışmalarına dikkat çekti.Kızılay’ın İdlib kırsalındaki kamplarına giden, çatışma mağdurlarına hizmet verdiği tesisleri ziyaret eden radyocular, dinleyici ve hayran kitlelerine seslenerek Şefkat Nöbeti’ne davet etti.ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZME VE OYUNCAKAnkara, Kayseri, Erzincan ve Eskişehir şubeleri ise, birlikte bir çalışma yaparak, çatışma mağduru çocuklar başta olmak üzere sivil vatandaşlar için 4 bin çift çizme temin etti. Bir tır dolusu yardım malzemesini Hatay’daki Lojistik Merkeze teslim eden Kızılay Şubeleri, Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ndeki yetim çocukları da unutmadı. Çocuklara birbirinden renkli oyuncaklar hediye edildi.Şefkat Nöbeti’ne bir destek de Ordu Şubesi’nden geldi. Ordu’da üretim yapan fabrikadan bağış olarak aldığı binlerce çikolatayı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine göndermek için hazırlayan Ordu Şubesinden, "Uzun süredir acının hakim olduğu coğrafyada ağızları tatlandırmak için bir biz de varız" mesajı verildi.

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