Seferleri durdurulan Beşiktaş-Adalar motoruyla 360 bin kişi yolculuk yaptı

Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, Beşiktaş-Adalar arasındaki motor seferlerinin kış döneminde durdurulduğunu, 3 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladı. İBB'nin turnike geçiş verilerine göre, 2017 yılında Beşiktaş-Adalar arasında toplam 360 bin 587 kişi yolculuk yaptı.

İBB Şehir Hatları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 1 Ocak itibarıyla Beşiktaş-Adalar motor seferlerinin kış dönemi boyunca yapılmayacağını duyurdu.

İBB'den 'ya yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Kış döneminde olumsuz hava koşullarında motor seferlerinin iptal edilmek durumunda kalınması ve yolcu yoğunluğunun olmaması nedeniyle, 3 Haziran 2018'e kadar olan kış tarifesi döneminde seferler yapılmayacaktır. Seferler yaz tarifesiyle birlikte yeniden başlayacaktır.

HATLARIN KALDIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Beşiktaş -Adalar hattına alternatif olarak, Eminönü- Kadıköy üzerinden Şehir Hatları vapur seferleri kış tarifesinde belirtildiği şekliyle yapılmaya devam etmektedir. Ayrıca özel sektör motorları tarafından yapılan Adalar seferleri de alternatif oluşturmaktadır. Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarında da 2017-2018 kış tarifesine geçilmiştir, açıklanan tarifelerdeki şekliyle uygulamaya devam edilecektir. Hatların kaldırılması söz konusu değildir.

GEÇTİĞİMİZ YIL 360 BİN 587 KİŞİ YOLCULUK YAPTI

İBB'nin turnike geçiş verilerine göre, 2017 yılında Beşiktaş-Adalar arasında toplam 360 bin 587 kişi yolculuk yaptı. 2017'nin Ocak ayında 6 bin 435, Şubat ayında 7 bin 911, Mart ayında 11 bin 753, Nisan ayında 20 bin 234, Mayıs ayında 23 bin 340, Haziran ayında 43 bin 893, Temmuz ayında 66 bin 304, Ağustos ayında 58 bin 390, Eylül ayında 49 bin 275, Ekim ayında 31 bin 538, Kasım ayında 22 bin 185 ve Aralık ayında 19 bin 329 kişi Beşiktaş-Adalar hattını tercih etti.

SEFERLERİN SÜRMESİNİ İSTİYORLAR

Kış seferleri kaldırılan motor hattını kullanan yolcular, Beşiktaş-Adalar hattındaki motor seferlerinin kış döneminde de devam etmesini istediler.

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