'Seferihisar mandalinası'na coğrafi işaret

SEFERİHİSAR (İzmir), () - TÜRK Patent Enstitüsü'nce İzmir'in Seferihisar ilçesinde yetiştirilen 'satsuma' cinsi mandalina, 'Seferihisar mandalinası' adıyla coğrafi işaret verilerek, tescillendi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Uzun zamandır beklediğimiz müjdeli haberi sonunda aldık. Coğrafi işaret, Seferihisar mandalinasının markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının artırılması demek" dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından dünyanın en kaliteli mandalinası olarak bilinen 'satsuma' cinsi mandalinanın coğrafi işaretinin alınması için 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapıldı. Türk Patent Enstitüsü'nce detaylı incelemelerin ardından bölgenin mandalinasının 'Seferihisar mandalinası' adıyla tescillenmesi kararı alındı. Türk Patent Enstitüsü tarafından Seferihisar Belediyesi'ne gönderilen raporda, 'Seferihisar mandalinası'nın tanımı ve ayırt edici özellikleri için şöyle denildi:

"İzmir'in Seferihisar ilçesinde mandalina tarımı 1953 yılında 600 adet satsuma dikilmesiyle başlamıştır. Zamanla ilçe, mandalina yetiştiriciliği ve ihracat açısından ticari anlamda öne çıkmıştır. Seferihisar Mandalinasının ayırt edici özellikleri; ince ve pürüzsüz kabuğa sahip olması, ince dilim zarı, satsuma mandalinine özgü basıklığı göstermesi ile tat ve aroması nedeniyle tüketici tarafından tercih edilmesidir. Kuzeyi kapalı, güneyi açık, nem birikimi sağlayan söz konusu bölgede Satsuma mandalina türünün kabuğu daha ince olmaktadır. Özellikleri, yörede yetişen mandalinaları ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilir hale getirmiştir. Diğer yörelerde yetişen mandalinalardan farklı olmak üzere Seferihisar Mandalinasının rengi ağaçtayken sararmaktadır. Seferihisar ilçesinde mandalinanın tanıtımına yönelik her yıl hasat mevsimi başında mandalina festivali düzenlenmektedir. Yerel yönetim desteğiyle okullarda mandalina suyu dağıtımı, organik köy, organik Pazar ve sanal market çalışmaları yapılmaktadır."

'Seferihisar mandalinası' coğrafi işaretinin olduğu ürünler üzerinde etiket kullanımı zorunlu olacak. Tescil belgesinde açıklanan özelliklere uygun olarak 'Seferihisar mandalinası' üretimi yapılıp, yapılmadığına dair kontroller, Seferihisar Belediye Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Uzun zamandır beklediğimiz müjdeli haberi sonunda aldık. Dünyanın en kaliteli mandalinası olan Satsuma, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen coğrafi işaretle 'Seferihisar Mandalinası' adını alıyor. Coğrafi işaret, Seferihisar, Sığacık, Ürkmez, Doğanbey dahil olmak üzere tüm sınırlarımızı kapsıyor. 2013 yılında başvurumuzu yapmıştık ve sonunda mandalina ismini Seferihisar'la tescil ettirmeyi başarıyoruz. Uzun yıllardır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık. Coğrafi işaret, Seferihisar mandalinasının markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının arttırılması demek. 9 yıldır mandalina üreticilerinin sorunlarına çare olmak, ekmeklerini büyütmek, ürünü çeşitlendirmek, pazarlama olanaklarını arttırmak ve markalaştırmak için çalışmalar yaptık. Artık elimiz çok daha güçlü. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı bütün kalbimle kutluyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

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