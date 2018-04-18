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Seferihisar'da ölen Akdeniz foku uzun süredir hastaymış

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde geçen 16 Nisan'da kıyıya çıkan ve bir süre sonra ölen Akdeniz fokunun uzun bir hastalık süreci geçirdiği belirlendi. Ölüm nedeninin tam anlaşılması ve ileri bilimsel çalışmalar için de foktan doku örnekleri...

Seferihisar'da ölen Akdeniz foku uzun süredir hastaymış
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde geçen 16 Nisan'da kıyıya çıkan ve bir süre sonra ölen Akdeniz fokunun uzun bir hastalık süreci geçirdiği belirlendi. Ölüm nedeninin tam anlaşılması ve ileri bilimsel çalışmalar için de foktan doku örnekleri alındığı bildirildi. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV); Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na Akdeniz foku ölümleriyle ilgili olarak Ulusal Fok Komitesi'ni (UFK) toplaması çağrısında bulundu.

Sığacık Sahili'nde geçen 16 Nisan'da kıyıya çıktıktan bir süre sonra hareketsiz halde kalan Akdeniz fokunu fark eden çevredekiler, durumu Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'na bildirdi. Akdeniz Foku Araştırma Grubu ekibi, fokun öldüğünü belirledi. Fok ölüsü, Seferihisar Belediyesi Hayvan Bakımevi yetkilileri tarafından bölgeden alındı. Akdeniz fokuna, TÜDAV Veteriner Hekim Erdem Danyer'in katılımıyla Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Prof. Dr. Serap Birincioğlu tarafından nekropsi yapıldı. Nekropside, dişi, erişkin fokun akciğerlerindeki enfeksiyon, mide ve bağırsak sistemindeki parazit enfestasyonu ve güçsüz düşmesi nedeniyle aşırı zayıfladığı belirlendi. 227 santimetre uzunluğundaki fokun normalde 3-3.5 santimetre arasında olması gereken yağ dokusunun 0.5 santim olmasından, uzun süredir hasta olduğu anlaşıldı. Ayrıca ölüm nedenin tam anlaşılması ve ileri bilimsel çalışmalar için de foktan doku örnekleri alındı.
TÜDAV tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son zamanlarda Türkiye sularında sık sık Akdeniz foku ölümleri görülmektedir. Nesli tükenen ve deniz ekosistemi için öneme sahip olan bu türün korunması için tüm dünyada büyük bir çaba gösterilmektedir. Ülkemizde ise Akdeniz foklarının korunmasından sorumlu olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan ölümlerle alakalı Ulusal Fok Komitesi'ni (UFK) toplamasını talep ediyoruz. Nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarının korunması ile ilgili ulusal strateji başta olmak üzere, mevcut çalışmaların devam etmesi gerekmektedir" denildi.


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