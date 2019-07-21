Sefaköy'de bir araç metobüs durağına daldı; yaralılar var (1)

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-SEFAKÖY'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-SEFAKÖY'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. (FOTOĞRAF)
21 Temmuz 2019 Pazar 23:52
Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-SEFAKÖY'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
(FOTOĞRAF)