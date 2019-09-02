Sefa'nın ardından gölette kaybolan ikinci kişinin de cesedine ulaşıldı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, serinlemek için girdikleri Yurtbaşı Göleti'nde boğulan 2 kişiden Samet Sefa Sezgin'in (18) ardından, Akın Karga'nın (43) da cesedine ulaşıldı.



Kula'nın kırsal Yurtbaşı Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında yeni yaptırılan sulama göletinin kenarına gezmeye gelenlerden biri, burada bir kamyonet ve suyun içinde de çırpınan 2 kişi olduğunu farkedip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve mahalle sakinlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Jandarma, arama kurtarma çalışması için Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Denizlimanı Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Yapılan arama kurtarma çalımalarında, ilk olarak Samet Sefa Sezgin'in suyun yüzeyindeki cesedi kıyıya çıkartıldı. Ardından da kayıp olduğu belirlenen Akın Karga için arama kurtarma çalışmalarına devam edildi. Ancak İzmir'den gelen dalgıç polislerle suyun dibinde yapılan aramalarda, Akın Karga'ya ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte de ekipler, arama kurtarama çalışmalarına ara verdi.



Bugün saat 08.00'den itibaren arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Dalgıç polisler, yarım saatlik arama sonucunda Karga'nın cesedini, suda çırpınırken görüldüğü yerin 3 metre alt kısmındaki kayaların üzerinde buldu. Akın Karga'nın cesedi de savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.



Çiftçilik yapan Akın Karga ile bugün doğum günü olan Samet Sefa Sezgin'in komşu kırsal Sarnıç Mahallesi'nden oldukları ve bir hayır yemeğine katılmak için geldikleri Yurtbaşı Mahallesi'ndeki gölete, serinlemek için girdikleri belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.