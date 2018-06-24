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Sedye ile taşındı, oyunu böyle kullandı

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanmaya gidemeyecek olan hasta ve kalkacak durumda olmayan kişileri ambulans ve araçlarla evlerinden alıp oy kullanacakları sandığa götürdü. Belediye...

Sedye ile taşındı, oyunu böyle kullandı
BURSA Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanmaya gidemeyecek olan hasta ve kalkacak durumda olmayan kişileri ambulans ve araçlarla evlerinden alıp oy kullanacakları sandığa götürdü. Belediye görevlileri oy kullanımının ardından bu kişileri evlerine teslim etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı seçimlerde oy kullanmaya gidemeyecek olan hastalar için özel bir bir oluşturdu. Daire başkanlığı telefon açılması halinde 10 ambulans 3 engelli aracı 10 binek aracı ve bir minibüs ile bu kişileri sürücü ve sağlık görevlileri kontrollerinde evlerinden alıp oy kullanacakları sanığa getirdiler. Oy kullanımının ardından ise evlerine teslim ettiler. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Merkez Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde oturan  sağlık problemleri nedeniyle yürümekte zorluk çeken görme engelli 76 yaşındaki Cevriye Azman'ı evinden aldı. Sedyeye konulan Azman yakınlarının da yardımı ile ambulansa taşınıp oy kullanacağı Remzi Zümrüt İlkokulu'na götürüldü. Burada kurulan 3090 numaralı sandıkta oğlu Ahmet Azman'ın yardımı ile oyunu kullanan yaşlı kadın daha sonra sağlık görevlileri tarafından evine bırakıldı. Aldığı bu hizmetten çok mutlu olduğunu söyleyen Cevriye Azman görevlilere teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanlığı gün içersinde 200'e yakın hastayı bu şekilde oy kullandıracaklarını söyledi.

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