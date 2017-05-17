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Sedat Şahin gözaltında; adresten böyle çıkarıldı

    Özgür ALTUNCU-Güven USTA / İSTANBUL, () İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Yapılan baskın...

Sedat Şahin gözaltında; adresten böyle çıkarıldı

 

 

Özgür ALTUNCU-Güven USTA / İSTANBUL, () İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Yapılan baskın sonrası Sedat Şahin ile 2 kişi gözaltına alındı. 
Polis ekiplerinin yaptıkları adreste yaptıkları aramada ele geçirilen silahlar çıkarıldı. Lav silahının bir beze sarılı olduğu görüldü. Silahlar incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuarına götürüldü.
Aramaların tamamlanmasının ardından Sedat Şahin adresten çıkarılarak emniyete götürülüyor.

(FOTOĞRAF)

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