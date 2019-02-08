Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

Sedat Peker ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım

Yüksel KOÇ / İstanbul - ATAŞEHİR'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılan Sedat Peker, adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi....

Sedat Peker ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım

Yüksel KOÇ / İstanbul - ATAŞEHİR'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılan Sedat Peker, adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Peker'in ifadesinde "Konuşmamın arkasındayım" dediği öğrenildi.
Ataşehir'de 3 Şubat'taki bir açılışta yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Sedat Peker, bugün adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi.  Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Peker'in, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. İfadesinde konuşmasında suç unsuru bulunmadığını söylediği öğrenilen Sedat Peker'in, "Konuşmamın arkasındayım" dediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU? 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat 2019 tarihinde Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle Sedat Peker hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın, Peker'in halkı silahlandırma çağrısı yaptığı yönünde haberler yapılması üzerine başlatıldığı belirtilmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328