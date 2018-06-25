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"Seçim sonrası yatırımcı harekete geçecek"

İSTANBUL, ()-ORTADOĞU Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, seçim sonuçlarıyla birlikte millet iradesinin istikrardan ve daha güçlü bir Türkiye'den yana tavır ortaya koyduğunu söyledi. Gür, “Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda...

"Seçim sonrası yatırımcı harekete geçecek"

İSTANBUL, ()-ORTADOĞU Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, seçim sonuçlarıyla birlikte millet iradesinin istikrardan ve daha güçlü bir Türkiye'den yana tavır ortaya koyduğunu söyledi. Gür, “Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yüzde 87.5 katılım oranının dünyanın sayılı ülkelerinde görülebilecek bir demokrasi şöleni olduğunu ifade eden Gür, “Millet iradesinin, istikrardan ve daha güçlü bir Türkiye'den yana tavır ortaya koyduğu bir tablo ortaya çıkmıştır. İş adamlarının ve yatırımcıların seçim sürecinde yaşanan gerginlikleri ve belirsizliği geride bırakarak, ortak paydamız olan Türkiye için sorumluluk alması gerekiyor" diye konuştu.

"YERLİ VE YABANCI YATIRIMCI HAREKETE GEÇECEK"

Gür, yeni sistemin ilk kez uygulanacağının altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu 2023 ve 2071 vizyonu doğrultusunda bizler de üretim, istihdam ve sektörün gelişimine katkı sunacak çalışmalarla Türkiye'nin yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde yürümeye devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu seçimlerle birlikte geçen yıl referandumda kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiş tamamlanmış olacak. Mart ayında kabul edilen ve kısaca 'ittifak yasası' olarak da bilinen kanun değişikliği de ilk kez bu seçim sonrası uygulamaya girecek. Bu yeni sistemi ilk kez deneyeceğiz, sistemin uygulanmaya başlamasıyla beraber güvenli yatırım ortamının oluşarak yerli ve yabancı yatırımcıyı harekete geçirmesini bekliyoruz."

"İSTİKRAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Devam eden projelerin tamamlanması ve yenilerin aksamadan devam etmesi açısından istikrarın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gür, "Bizim de faaliyet alanlarımızın içine giren enerji, sağlık, turizm ve inşaat Türkiye’nin lokomotif sektörleridir. Bu alanda gerek devlet himayesinde gerçekleştirilen yatırımlar, gerek özel sektörün ticari yatırımları, vatandaşa hizmet noktasında sunduğu katkının yanı sıra ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. İş adamları olarak Türkiye yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde yürümeye devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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