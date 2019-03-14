Seçim afişlerini yırtanlara para cezası

ŞİŞLİ'de CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Şişli Belediye Başkanı Adayı Muammer Keskin'in seçim afişlerini yırtıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı,

Edinilen bilgilere göre, dün saat 03.30 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi’nde, İmamoğlu ile Keskin'in afişleri yırtıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı.

YANLIŞ AFİŞLERİ SÖKTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden E.A.’nın, çalıştığı şirket yetkilisinin kendisine bir AVM çevresinde bulunan reklam panolarında kendilerinin hazırladığı afişleri sökmesi talimatını verdiğini, adresi yanlış anlayarak farklı afişleri söktüğünü söylediği öğrenildi. 7 şüpheliye 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak para cezası verildiği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan afişlerini kestiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Avcılar'da düzenlediği miting için asılan afişleri kestiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün saat 14.30'da yaptığı miting öncesi AK Parti tarafından ilçenin çeşitli kesimlerine afişler asıldı. Firuzköy Mahallesi Öztan Caddesi'nde köpekli bir kişinin, Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu karşısındaki duvarda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kestiği ihbar edildi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, esnaf ve mahalle sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saaterinde düzenledikleri operasyonda V.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



