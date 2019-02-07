Sebze fiyatlarındaki artış, 'Çakalı menemeni'ne de yansıdı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN'un meşhur lezzetlerinden 'Çakallı menemeni'nin porsiyonu, sebze fiyatlarında yaşanan artışla birlikte zamlanarak, 18 liradan 20 liraya yükseldi.

Samsun'un ünlü lezzetlerinden 'Çakallı menemeni' artan sebze fiyatlarından etkilendi. Menemenin en önemli malzemelerinden olan sivri biberin kilo fiyatının 13-14 liraya kadar yükselmesi işletmecileri zorlamaya başladı. Bazı işletmelerde menemen porsiyon fiyatlarına zam yapıldı. Menemen satışı yapılan 25 tesisin bulunduğu Samsun- Ankara karayolu üzerindeki Çakallı bölgesinde işletmeciler sebze fiyatlarının düşmesini bekliyor.

BÖLGEDE YAKLAŞIK 25 İŞLETME BULUNUYOR

Kendisine ait tesiste menemen yapıp satan Caner Ünal, 15 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyerek, "Çakallı bölgesi çok eski bir tarihe dayalı ve İpek Yolu üzerinde bulunan bir bölge. Eski tarihlerden beri gelip geçen kervanlar burada konaklıyordu. Bu tarihlerden itibaren burada insanlara yemek olarak menemen yapılıyormuş. Burada yapılan menemenin özelliği tereyağı ile yapılması ve kullanılan tavanın bakır olması, sivri biber, kaşar peynir, yumurta kullanılarak iyice malzemelerinin ezilip yapılıyor olması. Bölgemizde Çakallı Menemeni meşhur bir yiyecek. Bugün de Samsun-Ankara karayolunu kullananlar buradaki tesislerde durup menemen yiyorlar. Bu bölgede yaklaşık 25 tane menemenci esnaf var ve yaklaşık 200 kişiye iş imkanı sağlayan bir konumdayız” dedi.

Son dönemde sebze ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışın kendilerini çok etkilediğini söyleyen Ünal, "Gariban ya da öğrenci evi yemeği olarak bilinen menemen fiyatları çok ciddi anlamda arttı. İçerisinde kullanmış olduğumuz ürünlerin hepsinde fiyat artışı var. Son zamanlarda buna tarım ürünleri de eklendi. Bununla birlikte yeşil biberin fiyatı, domatesin fiyatı çok ciddi anlamda zamlandı. Bu da bizim açımızdan çok sıkıntılı bir sonucu ortaya çıkardı. Şuanda bizim yeşil biberi halden alışımız 13-14 lira, domates fiyatları 6-8 lira arasında değişiyor. Biz yaptığımız menemende en kaliteli ürünü kullanmak zorundayız, bu sebepten dolayı da en pahalı ürünü kullanmak zorundayız. Geçen ay bir porsiyonu 18 liraya satarken şimdi bunu 20 TL’ye çıkarmak zorunda kaldık" diyerek sebze fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.



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