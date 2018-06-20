SDÜ profesörüne 'tweet' soruşturması

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı'nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı. Prof. Dr. Özdemir, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatırken, üniversite de soruşturma başlattı.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı'nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, twitter hesabından bir kullanıcıya yönelik, "Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?" paylaşımında bulundu. Prof. Dr. Özdemir'in paylaşımına kısa sürede pek çok kişi büyük tepki gösterdi. Prof. Dr. Özdemir, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

'ÜNİVERSİRE AÇIKLAMA YAPTI'

Tepkiler üzerine SDÜ'nün resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Twitter'da, Ahmet Faruk Özdemir ismi ile şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen öğretim üyesinin üniversitemizde herhangi bir idari görevi bulunmamaktadır. Şunu da belirtmek isteriz ki Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir."

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