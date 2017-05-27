İSTANBUL,() Turkcell Platinum'un 270 derece ekrandan gişe rekortmeni filmleri izleme deneyimini Türkiye’de ilk defa Cinemaximum Akasya ve Cinemaximum Kanyon’da başlıyor.

Turkcell Platinum müşterilerini bekleyen en yeni ayrıcalıklar, Cinemaximum Kanyon’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Sinema salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Müşterilerimize bizim için her zaman öncelikli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Turkcell Platinum olarak tam 13 yıldır onların hayatına nasıl daha fazla keyif, konfor ve hız katabileceğimizin üzerine çalışıyoruz. Onlara vale ve havalimanı transfer hizmetlerini ücretsiz sağlıyor, hediye sinema biletinden konser ve tatil ayrıcalıklarına kadar geniş bir yelpazede ayrıcalık sunuyoruz. Bol internetli paketlerimizin yanı sıra müşterilerimiz fizy, TV+ ve Dergilik dahil pek çok uygulamadan ücretsiz ve internetten yemeden dilediğince kullanma keyfine sahip oluyor. Şimdi yeni ayrıcalıklarımız ile dünyamız daha da zenginleşiyor” dedi.

Screen X ile 270 derece açıyla sinema deneyimi

Dünyadaki en yeni sinema teknolojilerinden Screen X, Amerika, Çin, Kore ve Tayland’dan sonra şimdi de Turkcell Platinum ayrıcalığıyla, Türkiye’de. Screen X teknolojisi; 270 derece açıdaki ekranı ile üst düzey bir izleme keyfi sunuyor. Görüş alanını tamamen dolduran ekran sayesinde Turkcell Platinum Screen X, seyirciyi adeta filmin içine çekiyor ve eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Turkcell Platinum Screen X ilk olarak, merakla beklenen serinin son filmi ‘Karayip Korsanları:5 Salazar’ın İntikamı’nı Türkiye’deki sinemaseverle buluşturuyor. Cinemaximum Akasya ve Cinemaximum Kanyon salonlarında yer alan Turkcell Platinum Screen X ile sinema keyfini 270 derecede olarak yaşanacak.

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