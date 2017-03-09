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Saz kedisi en çok Adana'da yaşıyor

TÜRKİYE'de nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan koruma altındaki saz kedisinin popülasyonun en yüksek olduğu alan, Adana'da Akyatan Lagünü'nü çevreleyen 22 kilometrelik yaban hayatı geliştirme sahası olarak kabul ediliyor. Yaban Hayatı...

Saz kedisi en çok Adana'da yaşıyor
TÜRKİYE'de nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan koruma altındaki saz kedisinin popülasyonun en yüksek olduğu alan, Adana'da Akyatan Lagünü'nü çevreleyen 22 kilometrelik yaban hayatı geliştirme sahası olarak kabul ediliyor.
Yaban Hayatı Koruma Vakfı (WWF) uzmanları Akyatan'da gerçekleştirdiği çalışmalarda 100'ün üzerinde saz kedisinin varlığını saptadı. Araştırmada, Türkiye'de Isparta Eğridir Gölü, Ankara Nallıhan, Manavgat Çayı, Denizli Porsuk Çayı'nda da varlığı tespit edilen saz kedisinin popülasyonunun, en çok olduğu yerin Adana Akyatan Lagünü olduğu anlaşıldı. Suya girmeyi seven tek kedi türü olan ve balık avlayan saz kedilerinin, Akyatan Lagünü'ndeki ormanlık alandaki sık sazlıklar ve kumulların yaşamları için uygun alan oluşturduğu belirtildi. Saha içinde insan etkisinin çok az olması da, saz kedilerinin yaşamını kolaylaştırdığı, bu yüzden bölgede yaşayan başka hayvanlar gibi saz kedisinin de popülasyonun arttığı vurgulandı.
Avcılık, bataklıkların tarım alanlarına dönüştürülmesi ve kemirgenlerle mücadele sonucu avlayabilecekleri hayvanların azalmasıyla nesilleri tehlike altında olan saz kedilerinin vurulması da yasak.

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