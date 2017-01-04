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Sayaç okumaya giden görevliye köpekle engel oluyorlar

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, elektrik sayaçlarını okumak için kırsal alana giden görevlilerin köpekli saldırıya uğradıklarını söyledi. Bazı yerlerde elektrik sayacının yanına zincirle...

Sayaç okumaya giden görevliye köpekle engel oluyorlar

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, elektrik sayaçlarını okumak için kırsal alana giden görevlilerin köpekli saldırıya uğradıklarını söyledi. Bazı yerlerde elektrik sayacının yanına zincirle köpek bile bağlandığına işaret eden Fikret Akbaş, "Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz" dedi.
Son olarak Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı bir köye giden Araş Elektrik Dağıtım A.Ş. görevlilerini köpekler karşıladı. Çoban köpeklerinin toplu saldırısına uğrayan sayaç okuma, kesme, bağlama ekibi sopalarla köpeklerin yaklaşmasını engelleme çalıştı. Ancak, köpekler bir görevliyi kolundan ısırdı. Görevlilerden biri cep telefonu ile köpeklerin saldırısını saniye saniye görüntüledi.
Görevlilerin köylere girdiğinde tüm bağlı köpeklerin görevlilerin üzerine salındığına dikkati çeken Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, bu tür olaylarla Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta karşılaştıklarını anlattı. Çoban köpeklerinin sayaç okuma görevlilerinden şimdiye kadar 4'ünü ısırdığını hatırlatan Akbaş, görevlilerin köpeklere zarar vermemek için özen gösterdiklerini belirtti.
Bazı abonelerin de dışarda buhlunan sayacın altına köpek bağlağını anlatan Fikret Akbaş, şunları söyledi:
"Kaçak elektrik kullanılan ya da sayacın okunmasını istemeyen  aboneler, köpekleri görevlilerin üzerine salıyor.  Aslında sık sık rastladığımız bir zorluk bu. Aralık'ın bir köyünde köpeklerden biri arkadaşımızı ısırmış. Biz arkadaşlara şunu tembih ediyoruz. Kesinlikle bu tür durumlarda köpeklere zarar vermeden sadece kendinizi koruyun, diyoruz. Her ay düzenli olarak bu sayaçları okumaya gayret ediyoruz. Vatandaşımız mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bu durum her bölgede çok sık yaşanan bir hadise. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz."

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