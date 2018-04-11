ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen 'Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayı” başladı. Ulusal katılımla gerçekleştirilen çalıştayda askeri yazılım-bilişim-simülasyon, askeri ileri malzeme, insansız askeri araç sistemleri panelleri düzenlendi, yerli ve milli firmaların savunma sanayi için ürettikleri ürünler sergilendi.

ASELSAN, Aspilsan, Bayrak, BMC, ETTO, HAVELSAN, Roketsan, TAI, TEI ve SAGE gibi yerli silah üreten firmaların da destek verdiği, 'Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayı'na, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuggeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ERÜ rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Daire Başkanları Ata Şenlikçi, Gökhan Uçar, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan yetkililer, savunma sanayine yönelik üretim yapan firmaların temsilcileri ile savunma sanayiinde üretim potansiyeli olan sanayiciler ve akademisyenler katıldı. Çalıştay kapsamında, Erciyes Üniversitesi ile Aspilsan Enerji A.Ş. arasında, 'Üniversite- Sanayi Ortaklı Ar–Ge Projesi Protokolü' de imzalandı.

Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Bayşkanı Mustafa Çelik yaptıkları konuşmalarda Kayseri'de Hava İkmal Bakım Merkezi ve Anatamir gibi iki önemli askeri fabrikanın bulunmasının savunma sanayi konusunda altyapı olarak kent için büyük avantaj olduğunu, kentin savunma sanayi yatırımlarına öncülük yapabileceğini söyledi.

Çalıştayın ev sahibi olan Erciyes Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, savunma sanayinin millileştirilmesi adına konunun Kayseri’de ele alınıp ülke genelindeki firmalar ile kentteki firmaların bu sürece dahil olması nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Güven, şöyle konuştu:

“Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Dışa bağımlılığın getirebileceği potansiyel tehlikeler, ülkemiz tarafından çok net hissedilmiştir. Önümüze konulmaya çalışılan engeller, savunma sanayimizi geliştirme konusundaki haklı ve kararlı tutumumuzu kanıtlar niteliktedir. Biz de Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak savunma sanayimizin millileştirilmesi adına 'Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayı' ile Kayseri’deki akademisyenlere, girişimcilere ve sanayicilere yeni bir rota belirleyip, bu sektöre Kayseri adına katkı sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi planladığımız ‘Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayı’ kapsamında önemli başlıklarda, ulusal bazda sektörün önde gelen temsilcilerinin katıldığı yoğun ilgi gören 3 ana başlıkta panel düzenlenmiştir. Bilgi ekonomisine geçiş yapmış ülkeler, Üniversite-Sanayi işbirliğinin en iyi işlediği ülkelerdir. Bugün ordumuz Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelede milletimizin manevi desteği şüphesiz çok değerlidir. Ancak savunma sanayimizin güçlü olması çok daha önemli bir etkendir. Ülkemiz bugünkü konumuyla savunma sanayinde ihracat yapan ülkeler arasında 11'inci sırada yer almaktadır. Ülkemiz, dışa bağımlı olmayan, kendi yerli, milli teknolojilerini kendi mühendisleriyle üretir konuma gelmiştir.''

Sivil Savunma Sanayi Müsteşarlığı Motor ve Güç Sistemleri Daire Başkanı Dr. Ata Şenlikçi de, savunma sanayi konusunda tüm kesimlerin ele ele verip, ortak çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Kayseri'nin cumhuriyetin ilk yıllarından beri stratejik konuma sahip olduğunu Anatamir ve hava ikmal bakım merkezlerinin bu yüzden yıllar önce Kayseri'de hayata geçirildiğine dikkati çeken Şenlikçi, ''Kayseri'de savunma sanayi konusunda bir altyapı ve halen bu alanda üretim yapan firmalar var. Bunların sayılarını artırmalıyız'' dedi.

Çalıştayın yarın sona ereceği belirtildi.



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