Savunma Sanayi Başkanı: Harekat sırasında siber saldırılar tespit ettik

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Barış Pınarı Harekatında kahraman ordumuz sahada mücadele ederken, terör örgütüne ait hacker gruplarının sosyal medyada örgütlenerek kamu kurumlarına yönelik siber saldırı ve veri sızıntısına yönelik girişimleri tespit edilmiştir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından düzenlenen Capture The Flag (Bayrağı Yakala) yarışmasına katıldı. Burada konuşan Demir, özellikle son dönemde Türkiye'de artan siber saldırılara değindi.

'SİBER SALDIRILAR İLE BİR ÜLKEYİ ALT ÜST EDEBİLİRİSİNİZ'

Dijitalleşme ile birlikte akıllı şebekeler ve internete bağlı akıllı cihazların ortaya çıkmasıyla, kritik altyapıların siber saldırılar için oldukça cazip bir hedef haline geldiğini belirten Demir, "Bu saldırılar, altyapının kapanmasına, ekonomik ve finansal aksaklıklara hatta can kaybına ve büyük çevresel zararlara neden olabilmektedir. Siber güvenlik farkındalığı konusunda kaydedilen ilerlemeyle birlikte siber tehditler konusunda tedbirler ve güvenlik önlemleri artmasına rağmen son zamanlarda yaşanılan bazı örnekler, gelişmiş ve hedefli saldırılarla baş etmede çaresiz kalındığını göstermektedir. Bir ülkeye zarar vermek, kaos yaratmak ya da ekonomisini alt üst etmek için geniş çaplı kullanıcısı olan ve günlük hayatın rutinine doğrudan etkide bulunan enerji başta olmak üzere ulaşım, sağlık, haberleşme gibi kritik sektörlerin tamamına yapılabilecek bir saldırı yeterli olabilmektedir" dedi.

'HAREKAT DEVAM EDERKEN SİBER SALDIRILAR OLDU'

Barış Pınarı Harekatı sırasında da kamu kurumlarına yönelik siber saldırı olduğunu ifade eden Demir, "Barış Pınarı Harekatında kahraman ordumuz sahada mücadele ederken, terör örgütüne ait hacker gruplarının sosyal medyada örgütlenerek kamu kurumlarına yönelik siber saldırı ve veri sızıntısına yönelik girişimleri tespit edilmiştir. Yine son günlerde finans kurumlarına ve telekom operatörlerine yapılan siber saldırı gördük. Bu örnekler, siber güvenliğin, siyasi propagandadan casusluk faaliyetlerine, hizmetlerin reddine ve kritik altyapının imhasına kadar çok çeşitli amaçlarla tüm siyasi ve askeri çatışmalarda güçlü bir araç haline geldiğini göstermektedir. Söz konusu tehditlerin bertaraf edilmesi için gerek Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi gibi aktörler gerekse siber güvenlik projeleri vasıtasıyla SSB tarafından desteklenen siber güvenlik ekosistemiyle gerekli tedbirler alınmaktadır" diye konuştu.



