Şavşat’ta kar güreşleri nefes kesti

ARTVİN'in Şavşat İlçesine bağlı Veliköy’de bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Veliköy Kar Güreşleri Festivali nefes kesti.Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği`nin ortaklaşa düzenlediği 22'nci Veliköy Kar Güreşleri Festivali'nde, Artvin'in yanı sıra Rize, Sivas, Tokat, Erzurum, Ardahan, İzmit ve İstanbul ile Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan katılan 110 sporcu, 11 kategoride mücadele etti.KÖYÜN GENÇLERİ KAR KÜTLELERİNİ EZDİGüreşlerin yapılacağı alanda kar kalınlığının fazla olması nedeniyle köyün gençleri kar kütleleri üzerinde horon teperek zemini ezdi. Gençler, kar nedeniyle yolda kalan araçları da iterek kurtardı.KAR ÜSTÜNDE BEROBONA OYNANDIGeçmiş yıllarda yılbaşı eğlencesi olarak gerçekleştirilen Berobana oyunu da, Veliköy Kar Festivali etkinlikleri kapsamında sergilendi. İlginç maskelerle sahnelenen Berobana'nın renkli ve ilginç görüntüleri festivale katılanların büyük beğenisini topladı.CITTASLOW EKİBİ DE MÜSABAKALARI İZLEDİÖnceki yıl Cittaslow (Sakin şehir) unvanı alan Şavşat İlçesi’nin Veliköy köyünde yapılan Uluslararası Veliköy Kar Güreşleri Festivali’ne Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Vali Yardımcısı Önder Coşğun ve Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztür ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cittaslow Türkiye Koordinasyon Komitesi toplantısı için ilçeye gelen Cittaslow Genel Sekreteri Pierre Georgi Olivera ile Cittaslow Birliği Başkan Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu Cittaslow unvanı almış 11 belediyenin başkanları da, 2016 yılında yapılanlar ve 2017 yılında yapılacakları değerlendirdikten sonra güreşlerin yapıldığı alana geldi.Güreşlere verilen arada konuşan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Cittaslow Türkiye Koordinasyon Komitesi toplantısının ilçede yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, “Tarihi ve doğal güzellikleri her zaman ön planda olan saklı cennet Şavşat’ın ata yadigârı geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması ve etkinliklerin çoğaltılıp kapsamının genişletilerek sürdürülmesi ilçemiz turizmi ve tanıtımı açısından çok önemlidir” dedi, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.Çok heyecanlı geçen karşılaşmalarda zaman zaman yaşanan sakatlıklara sağlık ekipleri müdahale etti. Güreşler sonrasında 120 kiloda rakibini yenen Gürcistan'dan Zurabi Akhobadze baş pehlivan oldu, ikinciliği ise Şavşat Veliköy'den Gökmen Ocak aldı. Baş pehlivana 3 bin 500 lira verilen güreşlerde, toplam 30 bin lira ödül dağıtıldı.

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