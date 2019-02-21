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Savcının kızına "cinsel saldırıya teşebbüs" davası; sanığa 5 yıl hapis verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () CUMHURİYET Savcısı Ferhat Bozkurt'un kızı E.B.B.'ye yönelik olarak nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan C.G.E., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte C.G.E.'nin...

Savcının kızına "cinsel saldırıya teşebbüs" davası; sanığa 5 yıl hapis verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () CUMHURİYET Savcısı Ferhat Bozkurt'un kızı E.B.B.'ye yönelik olarak nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan C.G.E., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte C.G.E.'nin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık C.G.E. (25) ve avukatları ile müşteki Ferhat Bozkurt ve avukatları katıldı. Mağdur E.B.B. (21) ise duruşmaya katılmadı. Esas hakkındaki savunmasını yapan C.G.E., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim vicdanım rahat. Ortada bir suç yok. Beraatımı dedi. Son sözü sorulan C.G.E., başka bir diyeceği olmadığını söyledi.

5 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, C.G.E.'yi, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Suçun teşebbüs aşamasında kalmasını gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 6 yıla indirdi. "İyi hal" indirimi ile ceza 5 yıla düşürüldü. Diğer suçlardan sanığın beraatınae karar veren mahkeme, kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti. Tutuksuz sanıklar Ş.Ş. ve Y.A.'nın ise beraatına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki E.B.B.'nin arkadaşı Ş.Ş.'nin daveti üzerine aralarında Y.A. olduğu halde şüpheli C.E.G.'nin Ataşehir'de bulunan evine gittiği belirtiliyor. Tarafların evde alkol aldıkları bilgisine yer verilen iddianamede, E.B.B. ile şüpheli C.E.G.'nin  yatak odasına geçtikleri, şüphelinin burada rızası dışında müştekiye yönelik cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı, müştekinin şüphelinin elinden kurtularak bağırdığı ve banyoya gittiği, kapıyı kilitlediği belirtiliyor.

Şüphelinin, "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyordu.

 

 

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