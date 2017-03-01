Savcının otomobiline trafik magandaları saldırdı

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), () - İZMİR'in Torbalı Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal, iddiaya göre, trfikte yol verme yüzünden tartıştığı baba ve oğlun saldırısına uğradı. Savcının aracına sopalarla saldırarak ön ve arka camını kıran saldırganlar, 5 dakikada yakalandı.

Torbalı Adliyesi'ne gitmek üzere bu sabah otomobiliyle yola çıkan Torbalı Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal, iddiaya göre, Kuşçuburun Mahallesi bölgesinde ilerlerken arkadan gelen araç selektör yaptı. Hız sınırını aşmadan yoluna devam eden Savcı Kabasakal, defalarca selektör yapılarak taciz edildi. Daha sonra kavşakta Kabasakal'ı durduran iki kişi, aracının ön ve arka camlarını sopayla vurarak parçaladı. Ardından otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaşan saldırganlar, Kabasakal'ın durumu polise bildirmesinin ardından 5 dakikada yakalanarak gözaltına alındı. Baba-oğul olduklarını öğrenilen 55 yaşındaki Yunus Y. ve 24 yaşındaki Metin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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