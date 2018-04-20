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Savcılık yazısında Zindashti'nin bağlantıları dikkat çekti

Özden ATİK / İstanbul, - ULUSLARARASI suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemece tutuklanan Naji Sharifi Zindashti ile ilgili savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Zindashti'nin bağlantılarına...

Savcılık yazısında Zindashti'nin bağlantıları dikkat çekti

Özden ATİK / İstanbul, - ULUSLARARASI suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemece tutuklanan Naji Sharifi Zindashti ile ilgili savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Zindashti'nin bağlantılarına ilişkin detaylar dikkat çekti. 
Sevk yazısında, Naji Sharifi Zindashti'nin 2007-2013 yılları arasında FETÖ'den tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile 30'un üzerinde telefonlarının aynı baz noktalarından sinyal verdiği belirtildi. Zindashti'nin FETÖ iltisakı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı Zekeriya Öz'e "Terazi" kod adıyla gizli tanık verdiği ifadesi sonrasında ülke gündeminde uzun süre yer aldığı da sevk yazısında belirtildi. 

FİRARİ SAVCI ÖZ İLE 44 KEZ BİRAYA GELMİŞ
Zindashti'nin, eski savcı Zekeriya Öz ile 8 Ağustos 2010-5 Mart 2012 tarihleri arasında 44 kez baz sinyal bilgilerinin örtüştüğü ifade edildi. Zindashti'nin verdiği ifadelerle kumpas olduğu ortaya çıkan Ergenekon soruşturmasının hukuk ayağı olan ve kamuoyunda "Adil yargılamayı etkileme davası" olarak bilinen davaya esas olan yargılamalara esas alınan operasyonların başlatılmasına vesile olduğu, böylece FETÖ / PDY silahlı terör örgütünün hedefleri doğrultusunda karar çıkarma gayesiyle kamuoyunda Balyoz ve Hrant Dink davaları olarak bilinen davaların hakimlerinin değiştirildiği ve yerlerine FETÖ / PDY'ye mensup hakim ve savcıların atandıkları, Zindashti'nin soruşturmayı yürüten Zekeriya Öz'ün yönlendirmesiyle ve FETÖ'nün işine gelecek şekilde ifadeler verdiği, bu ifadeler sayesinde cezaevinden sahte kimlikle çıktığı ve yasadışı faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Zindashti'nin uzun süre hasımlarından gizlenebilmek için rahatlıkla sahte kimlik edinebildiği, örgüt mensupları ile PGP denilen kriptolu mesajlaşma programlarıyla irtibat kurduğu ve talimatlarını yine bu programla ilettiği, emniyet bağlantıları sayesinde soruşturmalardan sıyrıldığı anlatıldı.
 

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