Savcılık 'takipsizlik', üniversite 'ceza' verdi

İsmail AKKAYA/KONYA, () - KONYA'da Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Hüseyin Aslan hakkında, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a 'Çekirdekçi' ve 'Yağcı' ifadeleriyle hakarette bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer olmadığı' yönünde karar verdi. Aynı şikayetin Selçuk Üniversitesi'ne yapılması üzerine üniversite disiplin soruşturması açılıp, 'uyarı' cezası verdi.

Konyalı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Hüseyin Aslan hakkında, kendisine 'Çekirdekçi' ve 'Yağcı' gibi ifadeler kullanarak hareket ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Aslan'ın, ayrıca Facebook hesabından bir internet haber sitesinde yer alan Spor Genel Müdürlüğü'nün 17-25 Aralık sürecinden sonra Mevlana Üniversitesi Spor Kulübüne (darbe girişiminin ardından KHK ile kapatıldı) maddi destek sağladığını iddia ettiği haberi paylaşıp, iftirada bulunduğunu belirtti.

'ÇEKİRDEKÇİ KENDİ MESLEĞİ'

Dr. Hüseyin Aslan da soruşturma sırasında savcılığa verdiği ifadesinde, Facebook'taki paylaşımlarını 2016 olimpiyatlarından sonra yaptığını 'Çekirdekçinin sporu yönettiği yerde olimpiyatlarda daha iyi beklenemezdi' paylaşımında hakaret kastının olmadığını Mehmet Baykan'ın, Spor Genel Müdürü olmadan önce Konya'da toptancılar çarşısında çekirdekçilik yaptığını belirtti. Alsan, aynı paylaşımının devamındaki 'Yoksa yağcılık olsun genel müdürlüğümü koruyayım diye mi yaptın' şeklindeki cümlesinin de spor olimpiyatlarının evrensel olduğunu, din, dil, ırk ve siyaset üstü olduğunu, belirten cümlenin olduğunu, olimpiyat yürüyüşünde genel müdür Baykan'ın, 'rabia' işareti yapmasını eleştirmek için paylaşım yaptığını belirtti. Alsan, Mevlana Üniversitesi ile ilgili internet sitesinde çıkan haberi paylaştığını ve o iddialar hakkında da BİMER'e şikayette bulunduğunu belirtti.

SAVCILIKTAN 'KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI' KARARI

Cumhuriyet Savcılığı da geçen 3 Şubat günü verdiği kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre; siyasetçi ve üst düzey kamu görevlilerine yönelik eleştirilerinin sınırlarının özel kişilere nazaran daha geniş olduğu, bu nedenle, bu kişilerin sert eleştirilere katlanmasının gerekeceğini belirtti. Savcılık, siyasetçi ve kamu görevlilerinin kamuoyunun gözü önünde olmaları nedeniyle eylem ve davranışlarının, gazetecilerin ve vatandaşların dikkatli bir kontrolüne açık olduğu, bu kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır, hatta incitici eleştirilere dahi katlanma ve hoşgörü gösterme yükümlülükleri bulunduğunu belirterek, sözlerin şeref ve saygınlığı rencide edici olmadığını ve 'Kovuşturmaya yapılmasına yer olmadığına' karar verdi.

ÜNİVERSİTEDEN DİSİPLİN CEZASI

Spor Genel Müdürü Baykan, aynı şikayeti Selçuk Üniversitesi'ne de yaptı. Bunun üzerine üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı. Dr. Hüseyin Aslan da savunmasında "Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Spor Bakanlığı veya Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir eleman değilim. Dolayısıyla Spor Genel Müdürlüğü'nün üniversitemden soruşturma açtırma ve isteğinde bulunma yetkisi yoktur, üniversitenin de soruşturma açma yetkisi yoktur" dedi.

Soruşturmacı öğretim görevlisi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez tarafından yürütülen soruşturma sonucunda geçen 13 Ocak günü Aslan'ın, 'Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak' fiili işlediğine kanaat getirilerek Aslan hakkında 'uyarı' cezası verildi.

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