Savcılık İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu öne sürülen 2 kişinin tutuklanmasını talep etti (1)

Özden ATİK/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişinin "Siyasi ve askeri casusluk ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmalarını talep edildi. İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerin "Siyasi ve askeri casusluk ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmalarını talep etti.