Özden ATİK/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişinin "Siyasi ve askeri casusluk ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmalarını talep edildi. İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerin "Siyasi ve askeri casusluk ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmalarını talep etti.
Savcılık İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu öne sürülen 2 kişinin tutuklanmasını talep etti (1)
Özden ATİK/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişinin "Siyasi ve askeri casusluk ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmalarını talep edildi. İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu...
19 Nisan 2019 Cuma 16:59
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