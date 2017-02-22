Savcılık, hakem Deniz Bitnel hakkında takipsizlik verdi

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () OLAYLI Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında savcılık, "Hakemin suç teşkil eden kasıtlı bir davranışının olmadığını" belirterek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Türk Telekom Arena Stadı'nda 21 Şubat Pazar akşamı oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı Galatasaray -Trabzonspor maçı hakemi Deniz Ateş Bitnel hakkında şike ve bahis iddialarına ilişkin yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Bitnel hakkında, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veren savcılık, şikayete konu müsabakada, hakemin suç teşkil eden kasıtlı bir davranışının ya da ciddi ve belirgin bir yanılsamasının tespit edilemediğini belirtti.

ŞİKE, BAHİS TESPİT EDİLEMEDİ

Takipsizlik kararında, Bitnel'in şike ya da bahis oynadığını gösteren herhangi bir delilin bulunmadığı belirtilerek, "Müştekinin soyut beyanları dışında herhangi bir delilinin olmadığı, televizyonda müsabakayı seyretmesi sırasında gördüğü pozisyona hakemin verdiği kararın aykırı olduğu gerekçesiyle bu sonuca vararak şikayette bulunduğu" anlatıldı.

"VERİLEN HER YANLIŞ KARARIN..."

Çalınan pozisyonların, verilen kararların isabet derecesinin, tecrübesi bilgisi sabit kişilerce yapılan yorumlarda bile farklılık gösterebildiği değerlendirilen kararda, "Hakemlerce verilen her yanlış ya da kişinin bakış açısına göre değişen kararlar nedeniyle 'şike olduğu, başka suçu oluşturduğu' yorumuna ulaşılması spor camiasıyla birlikte birçok kurum ve kişiyi zan altında bırakacaktır" denildi.

"CEZA HUKUKUNUN DEĞİL SPOR DİSİPLİNİNİN ALANINA GİRER..."

Savcılık ayrıca ilgili gözlemcilerin de bu konuda herhangi bir rapor sunmadıklarına dikkat çekerek, o anki görüş muhakemesinin, kararı verenin mesleki yeterliliği ile alkalı olduğu, bu hususun da ceza hukuku alanına değil, spor disiplin hukuku alanına girdiği vurgulandı.

"VERDİĞİ KARARLARIN ARKASINDA"

Kararda, Deniz Ateş Bitnel'in soruşturma kapsamında alınan savunmasına da yer verildi. Söz konusu maçla ilgili verdiği kararların arkasında olduğunu belirten Bitnel'in, mevzuat ve mesleki tecrübesi çerçevesinde bu kararları verdiğini söylediği belirtildi. Şike ve bahis iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirten Bitnel'in, maçın yan hakemleri hakkında yaptığı röportaj haberinin ise doğru olmadığını savundu. Kimseye röportaj vermediğini belirten Bitnel'in, gittiği bir arkadaş ortamında uğradığı haksızlıkları anlattığı bunun da röportaj gibi yansıtıldığı, bu kişiler hakkında da dava açtığını söylediği belirtildi.

"EŞİM VE OĞLUM ZOR DURUMDA KALDI"

Bitnel'in savunmasında, çıkan haberler üzerine eşinin işte, oğlunun da okulda zor duruma düştüğünü, eşinin daha onra işi bırakmak zorunda kaldığını anlattığı belirtildi.

ŞİKAYETÇİ AVUKAT, KARARA İTİRAZ EDECEK

Bitnel hakkında suç duyurusunda bulunan İstanbul Barosu avukatlarından Ortak Değer Trabzon Platformu Başkanı Osman Erusta, savcılığın takipsizlik kararına itiraz edeceklerini söyledi. Kararın mevzuata ve hakkaniyete uygun gerekçelerle olmadığını savunan Erusta, "Deliller tamamen değerlendirilmeden eksik incelemeyle takipsizlik kararı verildiğini düşünüyorum" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Suç duyurusu dilekçesinde hakem Bitnel hakkında "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şahıs oyunları düzenlenmesi hakkında ki kanuna muhalefet, Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlarından dava açılması istenmişti.

